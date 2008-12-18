10-річний хлопчик помер у Криму. Від переохолодження?
10:15, 18 грудня 2008Крым
0 0
Ведеться слідство
10-річний хлопчик помер у Криму, ймовірно, від переохолодження.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, хлопчик увечері 16 грудня пішов із дома і не повернувся.
17 грудня тіло дитини без ознак насильницької смерті було знайдено біля будинку культури в селі Серебрянка Раздольненського району автономії. Хлопчика знайшов односелець.
За попередніми даними, смерть наступила в результаті переохолодження.
Ведеться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter