10-річний хлопчик помер у Криму. Від переохолодження?

Ведеться слідство

10-річний хлопчик помер у Криму, ймовірно, від переохолодження. Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, хлопчик увечері 16 грудня пішов із дома і не повернувся. 17 грудня тіло дитини без ознак насильницької смерті було знайдено біля будинку культури в селі Серебрянка Раздольненського району автономії. Хлопчика знайшов односелець. За попередніми даними, смерть наступила в результаті переохолодження. Ведеться слідство.

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