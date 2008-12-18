Парламент Криму пропонує карати за шкідництво на стінах будівель

Кримський парламент пропонує включити в перелік адміністративних правопорушень, зарахованих до дрібного хуліганства, нанесення шкідницьких малюнків і написів на стінах будівель і карати за такі дії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні депутати парламенту АРК підтримали постанову, в якій міститься прохання до Верховної Ради України внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розробник постанови пропонує вважати нанесення шкідницьких малюнків і написів на стіни будівель і споруд дрібним хуліганством і карати за такі дії за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення - накладенням штрафу від 3-х до 7-ми неоподатковуваних податків мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін від 1-го до 2-х місяців з відрахуванням 20% заробітку, а якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративним арештом на термін до 15 діб.

У пояснювальній записці наголошується, що розроблення проекту постанови зумовлене ”гострою необхідністю ухвалення адміністративних стягнень за нанесення шкідницьких малюнків і написів на стіни будівель і споруд, оскільки такі дії суттєво псують зовнішній вигляд конструкцій і завдають їхнім власникам майновий збиток”.