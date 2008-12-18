У Криму сьогодні 4 години горів ліс

Велика лісова пожежа сталася сьогодні в Перевальному лісництві в Криму.

Як повідомив прес-секретар Республіканського комітету Криму з лісового та мисливського господарства Максим ГОЛОВАНЬ, вогонь спалахнув близько 13.00.

На момент виявлення пожежі площа, пройдена вогнем, становила 1,5 гектара. «Пожежа була низовою: горіла трава, але через сильний вітер полум`я поширилося в бік соснового лісу, що росте на Долгоруківській яйлі», - повідомив М.ГОЛОВАНЬ.

Мобільним штабом із гасіння пожежі командував перший заступник голови Рескомлісу АРК Олексій ГНЄДОВ. Важкодоступна гірська місцевість ускладнювала процес гасіння. «Проте, лісники в боротьбі зі стихією за 4 години вибороли перемогу. О 17.00 пожежу було локалізовано», - зазначив М.ГОЛОВАНЬ.

За його даними, всього вогнем було пошкоджено 20 гектарів держлісфонду, з них вкрито лісом 0,5 га. Бійці державної лісової охорони продовжують перевіряти територію, додав прес-секретар кримського Рескомлісу.

За попередньою версією, причиною займання стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. «Але, слід зазначити, окрім людського чинника, чималу роль тут зіграла й відсутність опадів», - сказав М.ГОЛОВАНЬ.