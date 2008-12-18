З України в Росію екстрадували «Васю-бандита» та «Едіка»

Співробітники ГУБОЗ МВС України екстрадували до Росії одного з найвпливовіших “злодіїв в законі” на прізвисько “Вася-бандит” (Ігор КОКУНОВ, 1964 року народження, шість разів відбував покарання за скоєння тяжких злочинів в Росії).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник ГУБОЗ МВС України Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ.

За його словами, разом із вказаною особою російським правоохоронцям було передано лідера організованої злочинної групи «Подільські» Едуарда ВАРДАНЯНА (1977 року народження) на прізвисько «Едік».

Як сказав начальник ГУБОЗ МВС України, обидва перебувають у слідчому ізоляторі Москви, де їм висунуто обвинувачення у скоєнні здирництва на території російської столиці на суму 150 тис. дол.

Як зауважив В.БЕДРИКІВСЬКИЙ, вказані «кримінальні авторитети» були затримані в результаті спільної операції ГУБОЗ МВС України і РУБОЗ МВС Росії 7 вересня на одному із пляжів Коктебеля у Криму.

Крім того, встановлено, що, перебуваючи на території України, вони намагалися встановити контроль над одеськими і херсонськими морськими портами, а також чинили спроби перерозподілити сфери впливу в кримінальних колах України.