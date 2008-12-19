Акція протесту «Дістали!» пройде в суботу в Сімферополі

00:36, 19 грудня 2008
Крым
0 0

Проти Ющенка, Тимошенко і олігархів

Ненасильницька акція протесту «Дістали!» відбудеться 20 грудня в Сімферополі.

У заході візьмуть участь представники кримських організацій «Союзу лівих сил» (СЛС) та «Громадського контролю», а також активісти «Громадської оборони». До участі запрошуються пересичні кримчани.

Акція протесту проти дій влади - Президента, прем`єр-міністра, депутатів всіх рівнів, -а також банкірів і олігархів носить попереджувальний характер.

«Тимошенко, Ющенко і Янукович дискредитували себе як влада. Нічого, окрім роздратування, у населення України їх діяльність не викликає. Настає час державних діячів, а не бюрократів-злодіїв», - сказав голова кримської СЛС Сергій Баранов.

Він заявив, що «якщо нас знову не захочуть почути», то можливі безстрокові акції громадянської непокори.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter