Акція протесту «Дістали!» пройде в суботу в Сімферополі

Ненасильницька акція протесту «Дістали!» відбудеться 20 грудня в Сімферополі.

У заході візьмуть участь представники кримських організацій «Союзу лівих сил» (СЛС) та «Громадського контролю», а також активісти «Громадської оборони». До участі запрошуються пересичні кримчани.

Акція протесту проти дій влади - Президента, прем`єр-міністра, депутатів всіх рівнів, -а також банкірів і олігархів носить попереджувальний характер.

«Тимошенко, Ющенко і Янукович дискредитували себе як влада. Нічого, окрім роздратування, у населення України їх діяльність не викликає. Настає час державних діячів, а не бюрократів-злодіїв», - сказав голова кримської СЛС Сергій Баранов.

Він заявив, що «якщо нас знову не захочуть почути», то можливі безстрокові акції громадянської непокори.