Зіткнення двох «шестірок» у Криму: є загиблий і поранені
10:53, 19 грудня 2008Крым
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ДТП на трасі Сімферополь-Керч
Одна людина загинула і три травмовані в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів ВАЗ-2106 у Криму.
Як повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, автоаварія сталася напередодні на трасі Сімферополь – Керч.
В результаті зіткнення двох «шестірок» загинув чоловік, 1962 року народження. Травми отримали чоловіки, 1954, 1970 і 1983 років народження.
Окрім того, в цей же час на цій же трасі, лише на іншому кілометрі, сталася ще одна аварія за участю «шестірки». ВАЗ-2106 врізався в дерево. Три людини травмовані: пасажирки (1979 і 1982 років народження) і пасажир (1963 року народження).
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