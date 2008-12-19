Зіткнення двох «шестірок» у Криму: є загиблий і поранені

Одна людина загинула і три травмовані в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів ВАЗ-2106 у Криму.

Як повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, автоаварія сталася напередодні на трасі Сімферополь – Керч.

В результаті зіткнення двох «шестірок» загинув чоловік, 1962 року народження. Травми отримали чоловіки, 1954, 1970 і 1983 років народження.

Окрім того, в цей же час на цій же трасі, лише на іншому кілометрі, сталася ще одна аварія за участю «шестірки». ВАЗ-2106 врізався в дерево. Три людини травмовані: пасажирки (1979 і 1982 років народження) і пасажир (1963 року народження).