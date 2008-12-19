Потяг збив жінку в Криму

У кримському місті Джанкой потяг №141 «Свердловськ-Сімферополь» збив жінку – потерпіла з травмами знаходиться в реанімації.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні.

Від чергової Джанкойської центральної райлікарні в МНС надійшло повідомлення про те, що біля старого переїзду залізничної колії составом збита жінка, особа якої не встановлена. Внаслідок удару потягу жінку відкинуло на насип залізничної колії.

Жінка поступила в приймальне відділення з діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма, забій мозку. Потерпіла знаходиться в реанімації Джанкойської ЦРЛ.

На місце події виїжджала оперативно-слідча група Джанкойського лінійного відділу міліції.