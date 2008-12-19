Корвет «Тернопіль» успішно здав самооцінку за стандартами НАТО

Корвет Військово-Морських Сил України “Тернопіль” 17-18 грудня проходив самооцінку І рівня за стандартами НАТО в рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей.

Як повідомили у прес-центрі командування українських ВМС, в рамках цих заходів екіпаж корабля, за діями якого на борту «Тернополя» спостерігала експертна група українського флоту і представники командування морського компоненту Об’єднаних збройних сил НАТО «Південь», у складних погодних умовах спільно з морським тральщиком «Черкаси» провів навчання з універсальної оборони, оглядових операцій з висадкою оглядової групи на борт умовного судна – порушника ембарго, тактичне маневрування та передачу вантажу на ходу, тренування з організації буксирування пошкодженого корабля, а також виконав артилерійські стрільби під час навчального бою з надводним кораблем умовного противника.

Крім того, в рамках самооцінки під час перебування на базі екіпаж «Тернополя» провів корабельне навчання з радіаційного, бактеріологічного і хімічного захисту.

Також спільно з літаком АН-26 морської авіаційної бригади українського флоту корветом «Тернопіль» були відпрацьовані питання протиповітряної оборони.

За інформацією керівника експертної групи українського флоту офіцера командування ВМС України капітана ІІІ рангу Ярослава БАЛИЦЬКОГО, самооцінка полягала у перевірці рівня підготовки екіпажу корабля під час виконання покладених на нього завдань.

За попередніми даними, дії українських військових моряків під час самооцінки І рівня отримали позитивні відгуки фахівців Північноатлантичного альянсу.