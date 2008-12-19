У Криму викрили підприємця, яка незаконно отримала 500 тис. грн.
14:30, 19 грудня 2008Крым
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Надала банку неправдиву інформацію
Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито в Криму приватного підприємця, яка незаконно отримала кредит у сумі 500 тис. гривень.
Як повідомляє прес-служба МВС України, жінка надала до банку неправдиву інформацію щодо здійснення підприємницької діяльності й отримала кредит.
Прокуратурою Феодосії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами).
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