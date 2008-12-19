Крим number one в Україні. По хабарам

Крим лідирує в рейтингу найбільших хабарів в Україні за 2008 рік.

МВС за підсумками року склало ТОП-170 найбільших хабарів за 2008 рік. Сумнівна «першість» в рейтингу - у кримських посадовців. Чиновники Партенітської селищної ради автономії погоріли на рекордному хабарі в $5,2 млн.

У рейтингу хабарників Кримська автономія та Севастополь представлені 19 разів (АР Крим в ТОП-170 займає 1, 8, 36, 64, 77, 80, 81, 83, 86, 90, 95, 97, 100, 148 і 155 місця, а Севастополь - 11, 22, 87 і 164).

Цього року загальна сума отриманих посадовцями України хабарів становить понад 91,1 млн. грн., тоді як торік ця цифра була майже втричі меншою - 34 млн. грн. Це свідчить про високий рівень корумпованості, підкреслили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС.

За даними правоохоронців, удвічі зросли апетити корумпованих чиновників - в середньому кожен «вимагач від влади» міг покласти до кишені - 57,8 тис. грн.

В основному найбільші суми вимагають за землю чи державне майно.