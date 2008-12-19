Кримчанам радять прикупити газові балончики та ... свистки

Начальник міліції Криму – заступник міністра внутрішніх справ України Микола ІЛЛІЧОВ радить громадянам бути вкрай обережними і пильними зараз, коли країна переживає фінансово-економічну кризу.

Декілька порад М.ІЛЛІЧОВА викладені в інформації Відділу зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму.

Так, керівник міліції Криму радить громадянам уникати випадкових знайомств, застілля з маловідомими людьми, не «виливати душу» будь кому і де завгодно, не приймати допомогу чужих людей.

М.ІЛЛІЧОВ нагадав, що грошові кошти і цінності краще зберігати «в малодоступних місцях». «Наприклад, у прихованих укріплених сейфах, або в спеціальних сховищах банків. Остання послуга з оренди сейфів у банках на даний час вельми поширена і ефективна, а головне - доступна за ціною. Житло краще взяти під охоронну сигналізацію», - зазначив начальник кримської міліції.

Крім того, він порадив батькам «придивитися до дозвілля і оточення» своїх дітей.

«Захистити їх від небажаних компаній і згубного впливу», - уточнив начальник міліції Криму. Він також зазначив, що громадянам необхідно приділити увагу немолодим родичам. «Частіше провідувати їх, телефонувати, супроводжувати у період отримання пенсій, взяти на себе проплату їх комунальних платежів, придбання продуктів харчування», - заявив головний міліціонер автономії.

Зараз не зайвими будуть, додав М.ІЛЛІЧОВ, «і забуті всіма свистки, газові балончики, інші види індивідуального захисту».

«Отже, повинне загостритися відчуття самозбереження і відповідальності за себе і членів своєї сім`ї. Адже властиво ж це тваринам, так чому ми не можемо мобілізуватися», - сказав начальник міліції Криму.

Якщо все ж таки скоєний злочин, то перше, що необхідно зробити, – якнайшвидше повідомити про нього міліцію. «Від часу отримання інформації про здійснення злочину багато в чому залежить успіх його розкриття. Постарайтеся запам`ятати прикмети злочинця, манеру його поведінки, розмови, елементи одягу, транспорт», - радить М.ІЛЛІЧОВ.