Сімферополь придбав міліції 6 авто

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО вручив ключі від 6-ти легкових автомобілів Daewoo Lanos керівництву сімферопольської міліції.

Три автомобілі отримало міське управління міліції, ще по одній машині - районні відділи міліції Сімферополя, повідомляє прес-центр мерії.

«Кошти на придбання машин було виділено з міського бюджету за програмою підтримки правоохоронних органів», - повідомив Г.БАБЕНКО.

В цілому, в поточному році на підтримку правоохранців Сімферополь виділив понад 1 млн. грн.

Після вручення ключів від авто відбулися збори і концерт з нагоди Дня міліції. Особовий склад нагородили грамотами Сімферопольського міськвиконкому і подяками мера. Також від імені міського голови за добросовісне виконання службових обов`язків декілька сімферопольських міліціонерів отримали подарунки – телевізори і мобільні телефони.