Земельні торги в Севастополі не відбулися

У Севастополі не відбувся призначений на 19 грудня земельний аукціон з продажу прав оренди на земельні ділянки несільскогосподарського призначення.

Як повідомили у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міськдержадміністрації, аукціон не відбувся через відсутність заявок на участь в ньому з боку потенційних покупців.

Орієнтовна дата проведення наступних земельних торгів - 6 лютого 2009 року.

Як повідомив журналістам начальник Головного управління земельних ресурсів у місті Севастополі Ігор СІЗОВ, у зв`язку з економічною кризою і необхідністю залучення додаткових коштів до бюджету міста розглядається можливість продажу земельних ділянок на аукціоні у власність, що також не суперечить чинному законодавству України.

Як повідомляв УНІАН, голова Севастопольської міськадміністрації Сергій КУНІЦИН 17 листопада заявляв, що після узгодження з Державним комітетом України із земельних ресурсів порядку проведення аукціону на нього планувалося виставити 12 земельних ділянок. За інформацією С.КУНІЦИНА, «ці ділянки були відпрацьовані, це ті самі ділянки, що були виставлені на аукціон 31 жовтня, і який не відбувся». Пізніше він сам вже висловлював деякі сумніви стосовно оптимістичного прогнозу щодо цього аукціону.

Виручені на аукціоні кошти планувалося спрямувати на дотації комунальному господарству міста.