У Сімферополі пограбували банк
00:20, 20 грудня 2008Крым
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В місті ввели в дію план ”Сирена”
У Сімферополі невідомі пограбували одне з відділень ”Ощадбанку”.
Як передає кореспондент УНІАН, у п`ятницю ближче до вечора в приміщення банку увірвалися двоє невідомих. Вони були озброєні предметом, схожим на пістолет.
Жінки-касири не встигли вчасно натиснути ”тривожну кнопку”.
Грабіжники забрали з каси банку 18 тис. грн. і втекли.
Правоохоронці ввели в дію в місті план перехоплення ”Сирена”.
За деякою інформацією, в цьому відділенні банку не було охоронців.
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