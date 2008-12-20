У Сімферополі пограбували банк

У Сімферополі невідомі пограбували одне з відділень ”Ощадбанку”.

Як передає кореспондент УНІАН, у п`ятницю ближче до вечора в приміщення банку увірвалися двоє невідомих. Вони були озброєні предметом, схожим на пістолет.

Жінки-касири не встигли вчасно натиснути ”тривожну кнопку”.

Грабіжники забрали з каси банку 18 тис. грн. і втекли.

Правоохоронці ввели в дію в місті план перехоплення ”Сирена”.

За деякою інформацією, в цьому відділенні банку не було охоронців.