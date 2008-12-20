Троє людей загинули вночі на пожежах у Криму

Троє людей загинули на пожежах у Криму за сьогоднішню ніч.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, пожежі сталися в Сімферопольському й Сакському районах автономії. Причини пожеж й завдані вогнем збитки встановлюються.

Так, у сімферопольському селі Перевальне горіла одноповерхова тимчасова споруда розміром 3х2 м. Площа пожежі становила 6 кв.м. Знайдено тіло людини (особа й причина смерті встановлюються). Крім того, на пожежі постраждав 36-річний чоловік. Із термічними опіками тіла 2-3 ступеню і опіками дихальних шляхів його доставлено в одну з лікарень Сімферополя.

Крім того, в Перевальному на одній з ділянок горіли господарчі споруди розміром 7х5,5 м. Вогнем знищено покрівлю на площі 33 кв.м. Власник ділянки встановлюється. На пожежі виявлено тіло людини (з`ясовуються особа й причина смерті).

Ще одна пожежа сталася в сакському селі Веселовка. Тут горіла безгоспна будівля. Вогнем знищено покрівлю на площі 70 кв.м. На пожежі виявлено тіло людини (особа, причина смерті встановлюються).