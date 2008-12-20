Проти міліціонерів Севастополя за рік порушено 8 кримінальних справ

У Севастополі поточного року щодо працівників міліції було порушено 8 кримінальних справ: дві - за фактами хабарництва, дві - за фальсифікацію матеріалів слідства й чотири справи - за скоєння ДТП.

Про це повідомив начальник УМВС України в м. Севастополі генерал-майор міліції Валерій ПЕТУХОВ в інтерв`ю газеті «Слава Севастополя+».

Також, за його інформацією, «чотирьох співробітників міліції притягнуто до адміністративної відповідальності за корупцію й звільнено з органів».

На думку В.ПЕТУХОВА, «факти неприємні, але ми не збираємося їх приховувати. Вважаю, що наша служба внутрішньої безпеки працює достатньо ефективно, за що одержує високу оцінку свого керівництва. Нам-то вона не підпорядковується».

Коментуючи ситуацію з економічними злочинами в місті поточного року, начальник міліції підкреслив, що має місце зростання числа хабарів і розкрадань. «Поточного року нами разом із прокуратурою зареєстровано й задокументовано 36 фактів хабарництва на загальну суму 1 млн. 681 тис. грн., тобто хабарів одержано в 4 рази більше, ніж минулого року (проти 477 тис. грн. у 2007 році).

Минулого року було зареєстровано 32 факти, а в 1999, для порівняння, - 12. Середня сума одержаного хабара - 76 тис. 409 грн. За 11 кримінальними справами сума хабарів становила понад 10 тис. грн, за 4 кримінальними справами - понад 30 тис. грн.», - повідомив В.ПЕТУХОВ.