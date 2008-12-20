Прем`єр Тимошенко пішла в опозицію до Президента Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не має наміру бути учасником нинішньої владної команди, і переходить в опозицію до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу.

“Я чітко заявляю, що я перебуваю в опозиції до таких урядовців як Президент України, голова Національного банку, до всіх злочинних угрупувань, які їх оточують. Я буду разом із країною, разом із народом України, і разом із ними боротимуся за те, щоб в Україні таких явищ (спекулятивної девальвації гривні – УНІАН) не було», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також висловила жаль у зв`язку з тим, що під час президентських виборів 2004 року підтримала кандидатуру В.ЮЩЕНКА як порядної і чесної людини.

“Мені дуже шкода, що та людина, я маю на увазі Президента країни В.ЮЩЕНКА, за якого я стояла на всіх помаранчевих майданах, агітувала і переконувала людей як за чесного і морального політика, а він сьогодні опустився до такого рівня, що навіть соромно називати його прізвище”, - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, тільки публічне оприлюднення інформації про такі афери дозволить Україні очиститися від таких людей. «Мовчання – це практично співучасть в усіх цих процесах. Я співучасником таких речей не буду», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що тільки завдяки її діям і публічним заявам ситуація на валютному ринку країни почала стабілізуватися.

Глава уряду також розраховує, що Верховна Рада чесно проведе розслідування в рамках тимчасової слідчої комісії з питань діяльності Національного банку і виконання основних принципів валютно-грошової політики на 2008 рік.

“Я вірю в це, тому що все ж таки у Верховній Раді сформована більшість, коаліція, і я хочу вірити у те, що ці люди служитимуть Україні, служитимуть честі, моральності і об`єктивності», - підкреслила прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила в ексклюзивному коментарі УНІАН, що фракція БЮТ не має наміру ініціювати імпічмент Президента В.ЮЩЕНКА до отримання результатів міжнародного розслідування організації Global Widness.

Раніше на брифінгу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що звернеться до міжнародної неурядової організації Global Widness для проведення об`єктивного розслідування можливої причетності вищого керівництва України до спекулятивної девальвації гривні.

"Я б хотіла, щоб було проведено незалежне міжнародне розслідування і щоб країна робила висновки", - сказала глава уряду УНІАН.