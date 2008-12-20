Куніцин мріє, щоб у Севастополі «без бійки обійшлося»

Голова міськдержадміністрації Севастополя Сергій КУНІЦИН у 2009 році планує реалізувати економічний проект у місті щодо створення спеціального економіко-правового режиму.

Про це він заявив тижневику "Коментарі", відповідаючи на запитання про плани наступного року.

"Я планую реалізувати економічний проект у Севастополі щодо створення спеціального економіко-правового режиму. Дуже хочу пережити зиму разом із містом, Кримом і сім`єю – безболісно, тому що спостерігається колосальний дефіцит ресурсів", – сказав С.КУНІЦИН.

"Взагалі, хочеться, щоб цей рік закінчився – він дуже важкий, високосний рік. Щоб усе спокійно, без бійки обійшлося. От і все", – додав він.