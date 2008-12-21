Ющенко: Тимошенко - авантюристка, яка бореться за безмежну владу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО авантюристкою, яка лише бореться за владу.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» у неділю.

За словами Президента, ще під час виборчої президентської кампанії у 2004 році, коли він їздив по країні агітувати, люди питали: «Чому ця злодійка біля вас?». В.ЮЩЕНКО відповів, що просив тоді не чинити самосуд, не тлумачити, чому вона краде газ, чому вона краде бюджет, оскільки винести вирок людині може лише суд.

«І стояла вона за спиною у мене на Майдані не через боротьбу за українські ідеали. Вона стояла за себе. І не було такого дня, щоб вона стояла за народ, чи за Україну, це авантюрист у політиці, який буде топити всіх, бо їй потрібно одне – безмежна влада», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

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Президент відкидає звинувачення прем’єр-міністра України у валютних махінаціях.

Глава держави пов’язує ці заяви Ю.ТИМОШЕНКО з тим, що таким чином вона намагається перекласти відповідальність за провали в своїй роботі на інших. «Але цього разу в неї не вийде», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Це треба просто не мати ніякої, навіть середньої освіти, щоб знаєте, маніпулювати речами, я так думаю, що вона не може сформулювати навіть значення цієї термінології», - сказав Президент.

Він наголосив, що НБУ не встановлює, а фіксує валютний курс.

«Курс національних грошей буде стабільним, тільки в тому випадку, коли буде збалансована торгівельна політика, буде торгівельний баланс», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він повідомив, що в цьому році країна має 14 млрд. торгівельного дефіциту.

На думку глави держави, це пов’язано з непродуманими діями прем’єра: «ТИМОШЕНКО заборонила вивезти 5 млн. тонн надлишкового зерна з січня по травень. Країна не отримана 2,5 млн. торговельної виручки. ТИМОШЕНКО завезла небачену в історії кількість м`яса - 550 тисяч тонн, вірніше, заморожених обрізків. Країна втратила від цього 1,5 млрд. валюти. Якщо йдемо до газу, уряд закачав газ, по якому не здійснив проплату більше 2 млрд. Жоден уряд такого не робив».