Штормове попередження оголошено на понеділок у Криму

В Автономній Республіці Крим на понеділок, 22 грудня, оголошено штормове попередження.

Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Криму попереджає про значне погіршення погодних умов в автономії, повідомили в прес-службі управління.

За даними Кримського гідрометеоцентру МНС, протягом доби 22 грудня на території АР Крим очікуються місцями сильні зливи, налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Крім того, очікується посилення північно-східного вітру до 15-20 метрів в секунду.

«Такі погодні умови можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на лініях електропередач, зв`язку, комунальних мережах, автодорогах і в приватному секторі», - йдеться в повідомленні МНС.

Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і своєчасній ліквідації їхніх можливих наслідків кримський Главк МНС надіслав інформацію про штормове попередження головам районних і міських державних адміністрацій, керівникам аварійних і комунальних служб регіону. «Їм, відповідно до компетенції, запропоновано забезпечити готовність і своєчасне залучення техніки для підтримки доріг в належному стані, запропоновано забезпечити своєчасне застосування необхідних для посипання доріг матеріалів, вулиць і тротуарів», - зазначають у кримському управлінні МНС.

Через погіршення метеоумов рятувальники радить водіям автотранспорту по можливості утримуватися від поїздок. «У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуєте «01», - додали в МНС.