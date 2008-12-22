Крим на 1% перевиконав план щодо надходжень від приватизації

З початку 2008 року і за станом на 22 грудня до бюджету Автономної Республіки Крим від приватизації надійшло 56 млн. 132,5 тис. грн. Крим перевиконав річне завдання на 1%.

Про це повідомляє Фонд майна АР Крим.

У повідомленні наголошується, що з початку року до бюджету автономії від оренди надійшло 10 млн. 054,78 тис. грн. (річне завдання перевиконане на 19,7%). Від дивідендів надійшло 30,9 тис. грн.