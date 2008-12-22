Крим без диму - чи це реально?

23 грудня в Сімферополі відбудеться засновницька конференція коаліції «Крим без тютюнового диму».

Ядром коаліції є Кримська республіканська асоціація «Екологія і світ», Асоціація медичних працівників Криму, Міністерство охорони здоров`я автономії, кримські республіканські установи «Центр здоров`я», «Онкологічний диспансер» і «Дитяча клінічна лікарня».

«Небагато людей замислюються над тим, що до 60% диму вдихає не лише курець, але й ті, хто знаходяться поряд з ним. У Криму палять усюди: вдома, на балконах, в під`їздах, на зупинках, в ресторанах, кафе, на робочих місцях, на пляжах. Ми, наші діти, вагітні жінки вимушені вдихати «використаний» тютюновий дим окрім своєї волі», - заявили в прес-службі Асоціації «Екологія і світ».

Антитютюнова коаліція має намір вжити заходів щодо подолання «нікотинової епідемії» на півострові. «Ми плануємо сприяти прийняттю програми і законодавчих актів на місцевому рівні щодо створення стовідсотково вільного від тютюнового диму простору в громадських місцях, повній забороні реклами тютюну тощо», - повідомили в Асоціації «Екологія і світ».