5 людей травмовано в ДТП у Криму. Серед постраждалих - двоє дітей

П`ятеро людей отримали тілесні ушкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Криму. Серед постраждалих - двоє дітей.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ України, автоаварія сталася напередодні о 20-й годині 50 хвилин на 23 км автодороги Сімферополь-Феодосія.

Водій автомобіля ВАЗ-2107, рухаючись в напрямку Феодосії, перевищив безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням. Автівка виїхала на смугу зустрічного руху та скоїла зіткнення з авто ВАЗ-2107, що їхав назустріч.

П`ятеро пасажирів з обох автомобілів отримали тілесні ушкодження. Серед постраждалих двоє дітей - 4-х та 12-ти років.

Як додали у прес-службі Управління ДАІ Криму, внаслідок ДТП травми дістали три жінки і двоє дівчаток.