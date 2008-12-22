У Криму чи то п`яний, чи то сонний водій став причиною ДТП

У Криму через водія (який, за різними даними, був чи то сонний, чи то п`яний) зіткнулися 2 автівки. Внаслідок дорожньої аварії 4 людини травмовано.

Аварія сталася сьогодні вночі в районі сімферопольського селища Хошкельди.

За даними прес-служби кримського управління МНС, водій автомобіля ВАЗ-21115 заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого автівка врізалася в ВАЗ-2106.

Разом з тим, прес-служба кримської ДАІ повідомляє, що водій ВАЗ 15-ї моделі керував автомобілем у нетверезому стані і "за невідомими причинами виїхав на смугу зустрічного руху", там машина зіткнулася з "шестіркою".

За даними ДАІ, 37-річний водій ВАЗ-21115 отримав ушиб грудної клітини і перелом кісток лівої гомілки. 27-річний водій "шестірки" отримав "забиту рану нижньої губи", 32-річний пасажир цього авто отримав закритий перелом спинки носа, ще один пасажир - 25-річний хлопець - закриту травму хребта.

За даними МНС, водій і 2 пасажири ВАЗ-2106 були доставлені до військового госпіталя, а водій ВАЗ-21115 - до Луговської лікарні.

У військовому госпіталі на запитання, чи є люди, які були доставлені до них після аварії, військовослужбовцями, відповіли "так".