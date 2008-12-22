Банкам дозволили продавати валюту... тільки з 10.00 до 14.00

13:48, 22 грудня 2008
Крым
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Ноу-хау від НБУ

Національний банк України своєю постановою № 435 «Про функціонування безготівкового міжбанківського валютного ринку України» з 22 грудня 2008 р. посилив правила торгівлі іноземною валютою.

Згідно з постановою, яку має у своєму розпорядженні УНІАН, банки зобов`язані проводити операції з купівлі та/або продажу безготівкової іноземної валюти за гривні протягом часу функціонування Системи підтвердження договорів на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі – Система підтвердження договорів).

При цьому банки проводять операції зі своїми клієнтами (окрім банків) у рамках самого банку з 10.00 до 14.00 за київським часом. Між собою банки проводять операції з 14.00 до 16.00 за київським часом.

“Банк від свого імені здійснює купівлю іноземної валюти від своїх клієнтів (окрім банків) за узгодженим з ними курсом і продає її власним клієнтам (окрім банків) також за узгодженим курсом», – йдеться в постанові НБУ.

Крім того, якщо сума купленої банком у своїх клієнтів (окрім банків) валюти не задовольняє потреби інших його клієнтів (окрім банків), банк включає цю суму в заявку на участь у Системі підтвердження договорів. Надмірну суму банк також виносить на продаж у Систему підтвердження договорів.

Як сказано в постанові, у разі потреби банк бере участь у Системі підтвердження договорів з іншими банками тільки як покупець або як продавець кожного виду іноземної валюти.

“Банки також зобов`язані здійснювати валютні операції між собою за узгодженим курсом”, – наголошується в постанові. Куплену іноземну валюту банк продає своїм клієнтам (окрім банків) також за визначеним курсом.

У разі перевищення встановленого ліміту валютної позиції банк зобов`язаний продати таке перевищення не пізніше наступного банківського дня. Якщо банк не зможе цього зробити, він повинен продати валюту Нацбанку за офіційним курсом.

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