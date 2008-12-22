ЄЦ стає «могутньою політсилою»

Лідер Кримської республіканської організації партії «Єдиний Центр», голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що «Єдиний Центр» стає «могутньою політичною силою».

«Я задоволений, що, всупереч прогнозам про те, що це – мертвонароджена організація, «Єдиний Центр» стає могутньою політичною силою, пізнаваною як в цілому в Україні, так і в Криму та Севастополі», - цитує С.КУНІЦИНА прес-служба кримської парторганізації.

На думку С.КУНІЦИНА, у 2008 році «Єдиний Центр» зміцнив свої позиції на Кримському півострові, на сьогодні практично завершене партійне будівництво. «Наша позиція в Криму стає сильнішою», - вважає лідер кримської парторганізації.

«У нас центристська позиція, немає жодних радикальних дій. Відносини між центральними органами партії і Кримською республіканською організацією (ЄЦ) будуються на основі Конституції України і Конституції АРК», - сказав С.КУНІЦИН.

У планах на 2009 рік - продовжити розвиток партійного будівництва.