Журналістів закликали об`єктивно писати про секс-меншини

Голова координаційної ради інформаційно-освітнього центру “Жіноча мережа” Лайма ГЕЙДАР закликає журналістів об`єктивно подавати інформацію про секс-меншини.

Про це вона сказала в ході засідання круглого столу в УНІАН на тему “Слово, що руйнує: особливості інформування про незахищені й уразливі групи”.

Л.ГЕЙДАР зазначила, що ЗМІ є дуже важливим інструментом для формування толерантного ставлення до так званих маргінальних груп населення.

За її словами, журналісти повинні викладати факти, надавати об`єктивну інформацію про такі групи, але іноді вони дають свої оцінні думки.

“Коли журналіст зосереджується на фактах, він чомусь зосереджується на “смажених” фактах, на моралізаторстві, хоча журналістика - це не моралізаторство, це просто подача достовірної, неупередженої інформації”, - сказала вона.

На думку Л.ГЕЙДАР, це призводить до того, що гомосексуально-орієнтовані люди, які є в будь-якій країні, зараховуються до так званих маргіналізованих стигматизованих груп.

Л.ГЕЙДАР вважає, що повідомлення про секс-меншини, подані з такої точки зору, призводять до того, що суспільство не одержує правдиву інформацію про них, і простий громадянин не може правильно оцінити ситуацію і зробити свої висновки.

“Хочу наголосити, що ніхто не давав морального права журналістам засуджувати спосіб життя людей, про яких вони пишуть. І якщо тобі немає чого сказати, то краще помовчи, але якщо ти пишеш про якісь важливі речі, то потрібно звертатися до громадських організацій, а не тільки в Мінохоронздоров`я, до урядовців. У сучасній журналістиці хороший тон - питати думку у тих людей, про яких ти пишеш”, - додала вона.