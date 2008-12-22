Долар на міжбанку зупинився на позначці 8,3 гривень

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту стабілізувалися на позначці 8,30 грн./дол., повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Згідно з повідомленням, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,85/8,30 грн., на 12.00 звузився спред 7,95/8,30 грн. На закінчення торгів цінові рівні встановилися на позначках 8,25/8,30 грн.

О 14.00 НБУ оголосив про вихід на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 8,30/8,34 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2680/0,2850 грн., а на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2730/0,2850 грн. На закінчення торгів ціни піднялися до 0,2770/0,2885 грн. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 28,2690 (+0,5065) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4069/1,4072 дол. США, а на 16.30 впали до 1,3985/1,3987 дол. США.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0425/11,6820 грн., на 12.00 ціни піднялися до 11,2160/11,7110 грн. На закінчення торгової сесії цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 11,5355/11,6115 грн.