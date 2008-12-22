На Новий рік трамваї Євпаторії супроводжуватимуть наряди міліції

У новорічну ніч трамваї кримського міста Євпаторія супроводжуватимуть міліційні наряди.

”У новорічну ніч завжди є наряди супроводу трамваїв, це відбувається щороку”, - повідомила телефоном кореспондентові УНІАН керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА.

”Міліціонери перебуватимуть і в самому трамваї, і (загалом) будуть посилені патрулі”, - сказала О.ГАРМАШОВА.

За її словами, міліційний супровід необхідний для уникнення неприємних ситуацій, зокрема, для запобігання можливим конфліктам. ”Ну, знаєте, п`яні або ще щось таке... Потім усякі петарди (можуть почати кидати в трамвай - УНІАН)”, - зазначила керівник прес-служби Євпаторійського виконкому.

Трамваї в новорічну ніч у Євпаторії працюватимуть орієнтовно до 03.00.

***Євпаторія - єдине в Криму "трамвайне" місто.