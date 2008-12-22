25 мільйонів людей втратять роботу через кризу у світі

До 2010 року кількість безробітних, звільнених через світову фінансову кризу, може становити 25 мільйонів осіб. Із такою заявою виступив голова Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Анхель ГУРРІА, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

За даними ОЕСР, тільки в країнах, що входять до цієї організації, кількість безробітних збільшиться на вісім-десять мільйонів осіб. Більше за інших, на думку голови ОЕСР, постраждає будівельний сектор. А.ГУРРІА також зазначив, що європейські країни повинні збільшити витрати на підтримку економіки до рівнів Китаю, Японії та США.

До ОЕСР входять 30 держав із найбільшими розвиненими економіками світу. Росія поки не стала членом цієї організації, хоча запрошення країна одержала ще в 2007 році.

За останні місяці більшість розвинених країн світу, і країн що розвиваються, в тому числі й Росія, оголосили про підвищення рівня безробіття. Багато в чому це пов`язано саме з кредитною кризою, оскільки багато компаній почали звільняти співробітників, намагаючись скоротити витрати. Більше за інших постраждав фінансовий сектор, оскільки глобальна економічна криза почалася саме з банків. Крім того, під ударом опинилися й компанії, що видобувають корисні копалини - це сталося через різке падіння цін на сировину на світовому ринку й зниження попиту на неї через рецесії.