У Севастополі чекають від Ющенка указ про створення ВЕЗ

У Севастополі чекають, що наступного тижня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише указ про створення в місті вільної економічної зони (ВЕЗ).

Як повідомили у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації, про це заявив перший заступник голови МДА Володимир КАЗАРІН.

«Це буде економічним проривом. Це зрушить наше місто не на порядок, а на два, три порядки вище. Це абсолютно інший стан міста, абсолютно інший рівень міжнародних зв`язків. Інший рівень розвитку економіки, і цілий ряд проблем, які десятиріччями мучили наше місто, перестануть існувати як такі, тому що ми зможемо ці проблеми вирішувати», - зазначив В.КАЗАРІН.