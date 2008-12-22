Погода в Криму на 23-25 грудня

Місцями ожеледиця

В Криму найближчими днями очікується мокрий сніг. Як повідомляє український Гідрометцентр, у вівторок, 23 грудня, на півострові вдень 1-6° тепла, вночі від 5° морозу до 0°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Місцями ожеледиця. 24-25 грудня вдень 0-5° тепла, вночі - від 3° морозу до 2° тепла. 24 грудня вітер східний, 7-12 м/с. 25 грудня північно-західний вітер, 7-12 м/с.

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