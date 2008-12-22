Кримські Діди Морози зазнають збитків

Через фінансову кризу в країні кримські фірми, що надають послуги Дідів Морозів і Снігуроньок, зазнають збитків.

Як передає кореспондент УНІАН, у Сімферополі цього року півгодини послуг Діда Мороза і Снігуроньки обійдуться замовнику від 150 до 300-400 грн.

При цьому співробітники майже всіх фірм, куди звернувся УНІАН, повідомили, що через кризу до них не надходили замовлення від дитячих садків і шкіл, крім того, не запрошують Дідів Морозів і на корпоративні вечірки. ”Корпоративи цього року відмовилися (від послуг), школи відмовилися, дитячі садки відмовилися. У дитсадках стараються няньку нарядити, чи сторожа, в школах - когось із старшокласників... Тобто, своїми силами обходяться. Цього року набагато менше викликів, незважаючи на те, що ціна на послуги підвищилася на копійки”, - повідомили в одній із кримських фірм. Так, за словами співробітниці фірми, до 31 грудня півгодини послуг Діда Мороза і його онуки обійдуться в 100 грн. (торік було 80 грн.), а безпосередньо в Новорічну ніч - 170 грн. У послуги входить вітання з Новим роком, вручення дитині купленого батьками подарунка, перегляд підготовлених дітьми виступів.

В іншій фірмі повідомили, що в Новорічну ніч півгодини послуг Діда Мороза і Снігуроньки обійдуться в 150-200 грн. (торік - до 150 грн.). ”Цього року дуже мало замовлень, - зауважила співробітниця фірми. - Садки не замовляють, корпоративів немає”.

Ще в одній фірмі повідомили, що півгодинні послуг Діда Мороза і Снігуроньки, починаючи з 28 грудня, коштуватимуть 300 грн. ”Гарантуємо тверезого Діда Мороза і веселі ігри”, - наголосила співробітниця фірми.

Діда Мороза-”одинака” в Сімферополі можна знайти і за 100 грн., але приватника.