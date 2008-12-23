У Криму через газ постраждало немовля
11:04, 23 грудня 2008Крым
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Дитина перебуває у лікарні
У Криму дитину, 2008 року народження, було шпиталізовано до лікарні з отруєнням чадним газом.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні пізно ввечері в селищі Леніно.
Отруєння газом сталося через пічне опалювання.
З діагнозом «отруєння чадним газом легкої форми» немовля було доставлено до дитячого відділення Ленінської центральної райлікарні разом із матір`ю, 1976 року народження.
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