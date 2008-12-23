БЮТ пропонує депутатам ВР Криму солідарно голосувати у фракціях

Народний депутат України від фракції БЮТ Сергій МІЩЕНКО пропонує внести зміни до Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" щодо дострокового припинення повноважень парламентарія.

Відповідний законопроект С.МІЩЕНКО напередодні зареєстрував у ВР.

Проектом пропонується нова редакція статті 7 закону, якою унормовуються випадки та підстави відкликання депутата виборцями, вищим керівним органом політичної партії тощо.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції (є неконституційними) положення частин третьої, четвертої, п’ятої статті 7 Закону “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” у частині надання права достроково припиняти повноваження депутата за рішенням вищого керівного органу партії (блоку партій) з "інших підстав, встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій)".

"З метою унормування даного питання та ліквідації існуючих законодавчих прогалин, запобіганню численних внутріпартійних конфліктів щодо правомірності чи неправомірності дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і вноситься цей законопроект", - мовиться у документі.

С.МІЩЕНКО, зокрема, пропонує зобов’язати депутатів ВР Криму, обраних від політичної партії, або виборчого блоку партій виконувати рішення, прийняті фракцією, у тому числі про солідарне голосування її членів, а також зобов’язати дотримуватись фракційної дисципліни, не вчиняти дій, несумісних із виборчою програмою партії (блоку). Для цього треба внести зміни в статтю 6 закону.

Депутат також пропонує вважати підставою для відкликання партією (блоком) депутата, окрім іншого, і систематичне "невиконання рішень, прийнятих фракцією, у тому числі про солідарне голосування, а також порушення фракційної дисципліни.

С.МІЩЕНКО пропонує, щоб повноваження депутата припинялися достроково, окрім іншого, через систематичне (два і більше разів) невиконання рішень, прийнятих фракцією (у тому числі про солідарне голосування членів фракції), порушення дисципліни, вчинення дій, не сумісних із виборчою програмою партії (блоку).

Депутат від БЮТ пропонує, щоб вищий керівний орган партії (блоку) приймав рішення про відкликання та дострокове припинення повноважень депутата ВР АРК, окрім іншого, через те, що він два і більше разів не виконав рішень, прийнятих фракцією (у тому числі про солідарне голосування), порушив дисципліну, вчинив дії, не сумісні із виборчою програмою.