УНП хоче, щоб Крим перестав бути terra іnkognita для американців

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН вважає, що відкриття дипломатичного представництва США у Сімферополі – це шанс для розвитку економіки півострова.

«Для американського та й загальносвітового бізнесу, присутність дипломатичного представництва США в регіоні – своєрідний лакмусовий папірець, який показує його інвестиційну привабливість, тому відкриття такого офісу в Сімферополі – шанс для розвитку економіки півострова», - впевнений О.ФОМУШКІН, слова якого цитує прес-служба УНП.

На думку лідера Кримської організації УНП, сьогодні Крим практично закритий для американського капіталу завдяки «неадекватній антиамериканській істерії кримського політикуму». «Значна частина кримських політиків асоціюють Сполучені Штати з країною-ворогом та з «натівським черевиком», тож одне із завдань дипломатичного представництва США – зламати антиамериканські стереотипи», – підкреслив О.ФОМУШКІН.

«Якщо Крим перестане бути «терра інкогніта» для американських політиків та дипломатів, він перестане бути таким для американського бізнесу та туристів. Адже основну інформацію про політичні та економічні настрої на півострові США черпає саме із заяв антиамериканських політиків», – впевнений представник УНП.

Він вважає, що більшість кримчан зацікавлені у дружніх стосунках з усіма країнами, щоб в економіку півострова вливалося якомога більше інвестицій, щоб було підґрунтя для створення нових робочих місць, для розвитку туристичної інфраструктури. «Якщо цьому сприятиме американське дипломатичне представництво, то його відкриття в Сімферополі необхідно лише вітати», – наголосив голова Кримської організації Української народної партії.