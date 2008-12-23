Ющенко закликає владу на місцях мінімізувати наслідки кризи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає місцеву виконавчу владу і органи самоврядування виробити спільні практичні кроки на локальному рівні, які були б спрямовані на мінімізацію наслідків економічної кризи. Про це глава держави заявив під час наради з представниками місцевої влади.

Як повідомили у прес-службі Президента, за його словами, консолідовані кроки потрібні від усіх державних владних інституцій.

«Я закликаю зробити все, що від вас залежить, для того, щоб ми в цей складний період могли сформувати максимально консолідовану спільну позицію на рівні органів самоврядування, місцевої виконавчої влади, політичних сил парламенту, уряду фундаментальну відповідь на те, як нація може зустріти цю кризу», – звернувся Президент.

В.ЮЩЕНКО особливо закликав здійснювати політику економічної стабільності на місцевому рівні, зокрема, докласти максимум зусиль і забезпечити виконання захищених статей видатків – оплата праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню. Щодо некритичних видатків, тут необхідно заощаджувати – насамперед це стосується адміністративних видатків. Одним із пріоритетів має стати соціальна стабільність, зокрема, через спрямування адресної соціальної допомоги. «Адресною допомогою ми повинні дійти до бідної людини», – сказав Президент. Також повинні ефективно захистити людей від безробіття.

В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що за таких обставин будь-який уряд вдався би до проведення глибоких реформ бюджетної, фіскальної, соціальної політики. «Сьогодні є нагода провести те, що роками в Україні не проводилося. Та чи вистачить політичної волі в уряду, тут – велике питання», – констатував глава держави.