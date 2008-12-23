Екс-куратора кримських санаторіїв президентської ДУСі задушили в Ялті

У Ялті знайдено мертвим Олега ТАРАБАНЬКА, який колись працював начальником Управління санаторно-курортних установ в Автономній Республіці Крим Державного управління справами (ДУС) Президента України.

У повідомленні ялтинської міліції сказано, що тіло О.ТАРАБАНЬКА було знайдено 22 грудня в смт Лівадія (Ялта).

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок асфіксії (задушення).

Зараз міліція здійснює оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до здійснення злочину.

Співробітник міліції Криму повідомив УНІАН, що вночі в будинку О.ТАРАБАНЬКА зникло світло, він вийшов на вулицю подивитися на щиток і зник. Пізніше чоловіка знайшли мертвим у наручниках.

У міліції повідомили, що О.ТАРАБАНЬКО офіційно був на пенсії.

”Йому інкримінували економічні злочини, висували навіть звинувачення, але судимий він не був”, - додали в міліції.

О.ТАРАБАНЬКО колись працював начальником Управління санаторно-курортних установ в АРК ДУС Президента, це кореспонденту УНІАН підтвердили у відділі кадрів ДУСі. У відділі не уточнили, коли саме О.ТАРАБАНЬКА було звільнено з посади.