Міліцію Криму ніхто не роззброював

Міліція Криму спростовує поширену в російських ЗМІ інформацію про те, що співробітникам правоохоронних органів автономії залишають один табельний пістолет на трьох.

”Це цілковита дурниця!”, - заявив кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, коментуючи інформацію ЗМІ про ”роззброєння” кримських міліціонерів.

”Бойове озброєння визначається певними наказами, є положення щодо забезпечення зброєю. Такого не може бути, що в нас на кожного, скажімо, офіцера або молодший склад міліції по одному пістолету, а завтра буде один пістолет на трьох. Табельна зброя закріплюється за кожним міліціонером”, - сказав керівник прес-служби міліції автономії. ”Так, іноді в повному обсязі не вистачає боєприпасів, патронів, не вистачає оновлення "парку" зброї, але такого, що навмисно скорочують (кількість) зброї - такого немає”, - додав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що ”під містом Судак будуть розміщені підрозділи внутрішніх військ, які перекинуті із Західної України й складаються з ”ідеологічно оброблених співробітників”, яким офіційний Київ довіряє більше, ніж міліціонерам”, О.ДОМБРОВСЬКИЙ заявив, що під Судаком є декілька підрозділів Внутрішніх військ, але вони знаходяться там вже декілька років, збільшення кількості підрозділів не очікується. ”У самому Судаку стоїть підрозділ і поряд - під Судаком - ще один підрозділ. Ці війська, щоб там не заснути, обслуговують увесь Східний Крим”, - зазначив він.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ також заявив, що кримчанам зараз не до політичного протистояння. ”Зараз люди думають, як відсвяткувати свята, а потім, як у цій ситуації (під час кризи в країні - УНІАН) більш менш спокійно дивитися в наступний рік, не втратити роботу й таке інше. Зараз люди більше переймаються побутовими справами, ніж якимись зіткненнями в політичному плані”, - сказав він.

***Одне з російських інформагентств напередодні поширило інформацію про те, що ”співробітникам правоохоронних органів Автономної Республіки Крим залишають один табельний пістолет на трьох, щоб уникнути кровопролиття під час можливих безладів у січні-лютому 2009 року”. Агентство також повідомляло, що в Криму ”напружена ситуація” тощо.

Дану інформацію передрукували багато російських і українських Інтернет-ЗМІ.