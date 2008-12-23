700 дерев знищено в заповіднику
19:44, 23 грудня 2008Крым
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Прокуратура Ялти порушила справу
Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом незаконного вирубування 689 дерев на території Гурзуфського лісництва, чим державі завдано шкоди на суму 325 тисяч гривень.
Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, дії працівників Ялтинського гірсько-лісового заповідника кваліфіковані за ч.1 ст.252, ст.246 Кримінального кодексу України (умисне знищення і пошкодження об`єкту природно-заповідного фонду, незаконне вирубування дерев).
”Встановлено, що вирубування дерев здійснювалося без спеціального дозволу”, - говориться в повідомленні прокуратури.
Площа Ялтинського заповідника становить 14,5 тис. га.
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