700 дерев знищено в заповіднику

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом незаконного вирубування 689 дерев на території Гурзуфського лісництва, чим державі завдано шкоди на суму 325 тисяч гривень.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, дії працівників Ялтинського гірсько-лісового заповідника кваліфіковані за ч.1 ст.252, ст.246 Кримінального кодексу України (умисне знищення і пошкодження об`єкту природно-заповідного фонду, незаконне вирубування дерев).

”Встановлено, що вирубування дерев здійснювалося без спеціального дозволу”, - говориться в повідомленні прокуратури.

Площа Ялтинського заповідника становить 14,5 тис. га.