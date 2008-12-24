Кримські митники вилучили 27 монет ХІІІ-ХІV столітть (фото)

Співробітники Кримської митниці вилучили у громадянина України, що відлітав до Ташкенту, 27 монет, які заздалегідь віднесли до ХІІІ-ХІV столітть.

«Проходячи митний контроль по спрощеній системі «зеленого» коридору, житель Феодосії, природно, не заповнював декларацію, хоча був заздалегідь попереджений про необхідність зробити це, якщо він має предмети, що підлягають обов`язковому письмовому декларуванню», - йдеться в повідомленні прес-служби Кримської митниці.

27 монет з білого і коричневого металу з арабською вязью були в гаманці у громадянина. Присутній при оформленні авіарейсу мистецтвознавець відніс їх заздалегідь до ХІІІ-ХІV столітть.

Складено адміністративний протокол про порушення митних правил за ст. 339 Митного кодексу. «Любитель історії полетів, а предмети було передано експертам для визначення їх реальної цінності», - додали митники.

Фото прес-служби Кримської митниці.