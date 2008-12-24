Більш як 70% українців стабільно позитивно ставляться до Росії

Більш як 70% громадян України стабільно позитивно ставляться до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив генеральний директор ТОВ «ФОМ-Україна» Олександр БУХАЛОВ на презентації результатів грудневого опитування населення щодо ситуації, що склалася в Україні.

Так, за його словами, позитивне ставлення до Росії підтвердили 71,3% опитаних (у січні 2008 р. - 71,7%, у серпні – 64,9%), а також 41% громадян України засвідчили свою довіру нинішньому Президентові РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ (у липні 2008 р. - 44,6%, у серпні – 36,7%). Експерт додав, що зниження динаміки в серпні стало наслідком участі РФ у збройному конфлікті в Грузії, але на кінець року показники знову стали колишніми.

О.БУХАЛОВ зазначив, що близько 70% респондентів стабільно впродовж трьох років досліджень, що проводяться «ФОМ-Україна», демонструють позитивне ставлення до росіян. «І що б не говорили різні політики, і які б висновки вони не робили, ставлення людей до Росії залишається позитивним», - сказав соціолог.

Він зазначив, що стосунки між людьми, «які зараз представляють владу в Росії і в Україні, це не є відносини між народами», і результати дослідження підтверджують, що «ставлення до Росії прекрасне».

Окрім цього, більшість опитаних громадян вважають, що керівництво держави в зовнішній політиці має орієнтуватися на зближення з Росією. Як повідомив експерт, про це свідчить динаміка відповідей за останні три місяці – загалом, зближення, «швидше з Росією, ніж із Заходом» і «лише з Росією» у жовтні підтримали 41,5%, у листопаді – 43,1% і в грудні – 44,4%.

Водночас, «швидше із Заходом, ніж з Росією» і «лише із Заходом» бажають зближення в грудні 12% (у листопаді – 11,3%, у жовтні – 11%). Рівною мірою орієнтацію на Росію і Захід підтримують 33,5% опитаних (листопад – 35,1%, жовтень – 37,4%). Ні з ким не хочуть зближуватися 4,7%.

Опитування проводилося 7-20 грудня методом інтерв`ю за місцем проживання респондента. Було опитано 2 тис. громадян України віком від 18 років і старше в 160 населених пунктах. Похибка вибірки 2,2%.