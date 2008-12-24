Штормове попередження в Криму

Штормове попередження оголошене в Криму на 24-25 грудня.

Як повідомляє пресс-служба Головного управління МНС України в Криму, впродовж двох днів на території Кримської автономії очікується значне погіршення погодних умов. Так, очікуються сильні дощі з переходом у сніг, ожеледь і налипання мокрого снігу.

Крім того, можливе посилення північного вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.