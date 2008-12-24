Куніцин згоден покласти голову на плаху: передайте мені право!

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН готовий підвищити комунальні тарифи у разі делегування йому міською радою повноважень.

Як повідомили у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міськдержадміністрації, Антикризовий комітет Севастополя, «враховуючи ситуацію», що склалася, звернувся до Севастопольської міськдержадміністрації і міськради з пропозицією укласти угоду між двома гілками влади про передачу адміністрації повноважень за призначенням тарифів.

За інформацією відділу, голова виконавчої влади Севастополя С.КУНІЦИН, коментуючи чергову відмову міськради внести питання про тарифи на комунальні послуги до порядку денного сесійного засідання, зазначив, що «місцеві тарифи зробили розмінною монетою. І ніхто не хоче бути крайнім». У той же час, на його думку, «рано чи пізно тарифи все одно будуть підвищені. Просто питання полягає в тому, що, чим далі - тим болючіше. Сьогодні питання стоїть про підвищення тарифів у два-три рази, а завтра воно може стояти десятеро. І в кінцевому підсумку це буде дуже боляче, адже «тарифний удар» буде таким, що жодна цільова субвенція не допоможе».

С.КУНІЦИН підкреслив, що на кону не просто існування комунального господарства Севастополя, а й насамперед такі аспекти його роботи, як опалення лікарень, шкіл, дитячих садків і, звісна річ, тепло в квартирах севастопольців. Тому, сказав голова міськадміністрації, він готовий піти на непопулярні кроки, раз на них не здатна міська рада, проте для цього в держадміністрації мають бути відповідні повноваження.

«Я готовий узяти на себе відповідальність підписати розпорядження про тарифи. Партія регіонів прийняла рішення тарифи ніде по Україні не підвищувати. Я згоден прийняти тарифи - покласти голову на плаху. Передайте мені право - підпишу тарифи, хоча й розумію, що це моя політична смерть», - заявив С.КУНІЦИН.

Заступник голови міськадміністрації Мирослав САГАЙДАК на засіданні Антикризового комітету повідомив, що робота комунальних підприємств міста перебуває на межі зупинення. «Йде збільшення кількості надзвичайних ситуацій. На жаль, вчасно їх усувати вже не виходить. Ідуть розриви магістральних труб, і ми по два-три дні проводимо ремонт. Те ж саме відбувається і в роботі «Водоканалу». У нас немає ресурсу на виконання аварійних робіт. Якщо ситуація не зміниться, то в січні наші комунальні підприємства будуть практично зупинені», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міськадміністрація Севастополя вже кілька разів пропонувала міськраді переглянути тарифи (у Севастополі тарифи одні з найнижчих в Україні) у бік їх збільшення у 2-3 рази, проте депутати від сесії до сесії не вносять це питання до порядку денного.

8 грудня С.КУНІЦИН заявив, що якщо міськрада не перегляне тарифи на послуги житлово-комунального господарства, то з нового року в місті доведеться зупинити всі котельні, оскільки в адміністрації вже не буде грошей на оплату газу.