Рейтинг найвпливовіших у Криму - в спину Гриценку дихає Мельник

Голова Верховної Ради Криму, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО визнаний найвпливовішим політиком Криму за підсумками 2008 року.

Такі результати опитування експертів Кримського Незалежного Центру політичних дослідників і журналістів. За даними опитування, результати якого передані УНІАН, кримський спікер одержав найвищий бал впливовості – 7,31 із 10 можливих.

Депутати парламенту Криму з фракції Блоку ”За Януковича!” Олександр МЕЛЬНИК і Ігор ЛУКАШЕВ набрали, відповідно, 7,28 і 6,98 бала з 10 можливих і посіли друге і третє місця.

Лідер Кримської організації БЮТ, народний депутат України Андрій СЕНЧЕНКО – четвертий у рейтингу впливовості (6,76).

На п`ятому місці опинився голова Постійної комісії ВР Криму з депутатської етики і засобів масової інформації Григорій ІОФФЕ (5,86), на шостому - начальник кримського Главку СБУ Володимир ПШЕНИЧНИЙ (5,52).

Сьоме місце в рейтингу посів голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА (5,48).

8-е місце - у першого заступника Постійного представника Президента України в Криму Євгена ДРАПЯТОГО (5,03). Організатори опитування відзначають, що Є.ДРАПЯТИЙ випередив нинішнього Постпреда Президента в Криму Леоніда ЖУНЬКА (2,36) і колишніх кримських представників глави держави - нині народних депутатів України з фракції блоку НУ-НС Геннадія МОСКАЛЯ (2,78) і Віктора ШЕМЧУКА (2,28).

На 9-му місці виявився начальник кримської міліції Микола ІЛЛІЧОВ (5,00), замикає десятку найвпливовіших кримських політиків у 2008 році народний депутат, лідер Кримської організації Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ (4,94).

Другу десятку списку найвпливовіших осіб за 2008 рік у Криму очолив прокурор Кримської автономії Володимир БОЙКО (4,80).

До другої десятки ввійшли екс-спікери кримського парламенту: нинішній перший віце-спікер ВР АРК, лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ (3,91), народний депутат-«регіонал» Борис ДЕЙЧ (3,60) і лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ (3,85).

У другій десятці, зокрема, опинилися депутат ВР Криму, голова міськдержадміністрації Севастополя Сергій КУНІЦИН, депутат ВР Криму, лідер партії ”Союз” Лев МИРИМСЬКИЙ, лідер кримськотатарського Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ (3,55). При цьому в рейтингу голова Меджлісу виявився нижче за свого першого заступника Рефата ЧУБАРОВА (3,88).

Всього в списку 33 найвпливовіших політиків Криму: 12 представників або висуванців Партії регіонів і Блоку ”За Януковича”, зокрема – торішній переможець рейтингу народний депутат Антон ПРИГОДСЬКИЙ. Його іноді називають ”куратором” Криму від Партії регіонів. У А.ПРИГОДСЬКОГО 3,79 бала з 10 можливих.

*** Як експерти було запрошено 28 кримських і київських журналістів і політологів, які висвітлюють або досліджують політичні процеси в Криму. Заповнили анкети 22 експерти. Ступінь впливовості вибраних політиків (не має значення – позитивної або негативної) оцінювався за 10-бальною шкалою.

Кримський Незалежний Центр політичних дослідників і журналістів щорічно проводить традиційний опитування експертів з метою визначення найвпливовіших кримських політиків року, що минає. Підсумки проведеного опитування експертів не несуть для його об`єктів якогось позитивного або негативного політичного навантаження і відображають лише точку зору експертів КНЦПДЖ.