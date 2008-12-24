У Новий рік криза зажене українців до телевізора

Криза позначиться на новорічних столах та подарунках більшості українців.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження Інституту Горшеніна, проведеного з 19 по 22 грудня 2008 року в рамках програми досліджень «Пульс кризи».

За даними дослідження, 59,7% українців впевнені у тому, що економічна криза позначиться на їхніх святкових столах. Негативну відповідь дало лише 33,2%, важко було відповісти на це запитання – 7,1% респондентам.

Більшість опитаних планує зустріти Новий рік вдома перед телевізором (82,6%), і лише незначна кількість українців планує зустрічати Новий рік у місцях громадських гулянь (6,1%), на роботі (4,6%), в ресторані (2%) або за містом (1,7%).

Експерти інституту зазначають, що, крім цього, криза вплинула й на вартість новорічних подарунків – лише 16% українців не збираються економити на подарунках, тоді як 38,5% опитаних збираються дарувати недорогі подарунки, а 20,7% респондентів мають намір класти подарунки під ялинку тільки дітям. І, нарешті, для 14,8% українців через відсутність фінансових можливостей ці новорічні свята проминуть без подарунків.

Четвертий етап дослідження «Пульс кризи» проводився Інститутом Горшеніна методом телефонного опитування з 19 по 22 грудня 2008 року в 25 обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать і область, в якій мешкає респондент. Похибка репрезентативності щодо об’єкту дослідження не перевищує +/- 3,4%. Перший етап дослідження «Пульс кризи» проводився з 22 по 25 жовтня, другий – з 5 по 10 листопада 2008 року, третій – з 27 листопада по 2 грудня 2008 року.