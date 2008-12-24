У Новий рік криза зажене українців до телевізора
Дорослим під ялинкою шукати нічого
Криза позначиться на новорічних столах та подарунках більшості українців.
Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження Інституту Горшеніна, проведеного з 19 по 22 грудня 2008 року в рамках програми досліджень «Пульс кризи».
За даними дослідження, 59,7% українців впевнені у тому, що економічна криза позначиться на їхніх святкових столах. Негативну відповідь дало лише 33,2%, важко було відповісти на це запитання – 7,1% респондентам.
Більшість опитаних планує зустріти Новий рік вдома перед телевізором (82,6%), і лише незначна кількість українців планує зустрічати Новий рік у місцях громадських гулянь (6,1%), на роботі (4,6%), в ресторані (2%) або за містом (1,7%).
Експерти інституту зазначають, що, крім цього, криза вплинула й на вартість новорічних подарунків – лише 16% українців не збираються економити на подарунках, тоді як 38,5% опитаних збираються дарувати недорогі подарунки, а 20,7% респондентів мають намір класти подарунки під ялинку тільки дітям. І, нарешті, для 14,8% українців через відсутність фінансових можливостей ці новорічні свята проминуть без подарунків.
Четвертий етап дослідження «Пульс кризи» проводився Інститутом Горшеніна методом телефонного опитування з 19 по 22 грудня 2008 року в 25 обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать і область, в якій мешкає респондент. Похибка репрезентативності щодо об’єкту дослідження не перевищує +/- 3,4%. Перший етап дослідження «Пульс кризи» проводився з 22 по 25 жовтня, другий – з 5 по 10 листопада 2008 року, третій – з 27 листопада по 2 грудня 2008 року.