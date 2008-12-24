Для Севастополя рік був позитивним

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що 2008 рік для міста був позитивним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції.

«Думаю, в цілому 2008 рік можна назвати позитивним для Севастополя. Чому? Тому що все одно є макропоказники, які називаються виконання бюджету і програми соціально-економічного розвитку міста. Ну, програму ще не виконали трішки, через те, що не було вчасно проведено аукціони із землі. А бюджет здійснимий», - сказав В.САРАТОВ.

Він додав, що в році, що минає, депутатам міськради вдалося зробити «багато з того, що планували».

«Програми, що приймаються нами, дійсно були реалізовані: чи то охорона здоров`я, чи то програма «Світле місто», чи то програма «Крівля», чи то ремонт підвалів, який ми почали в місті», - сказав голова Севастопольської міськради.