Google оприлюднив список найпопулярніших запитів в Україні

Сьогодні компанія Google опублікувала щорічні рейтинги запитів Zeitgeist – погляд користувачів Інтернету України на 2008 рік.

Підсумковий Zeitgeist 2008 пропонує унікальний огляд найважливіших подій і гарячих тенденцій року, заснований на дослідженні пошукових запитів Google.

В Україні 2008 пошуковий рік продемонстровав зростання популярності соціальних мереж. До десятки найпопулярніших запитів увійшли одразу 2 соціальні мережі "В Контакті" та "Однокласники", які зайняли відповідно 1 та 2 місця.

Цього року інтерес користувачів також зростав відносно Інтернет-компаній і сервісів. У рейтингу найбільш швидко зростаючих запитів опинилося відразу кілька сайтів: окрім вже згаданих "В Контакті" і "Однокласники" на третьому місці опинилася компанія МТС, на четвертому – Mail.ru; сайт "Вікіпедія" займає в цьому рейтингу 5-е місце. Далі розташувалися запит "скачати безкошьовно", популярна програма передачі миттєвих повідомлень QIP, на 8-му місці – колайдер, далі – Сафо та "нові штрафи".

Крім того, Google вперше представив тематичні рейтинги, індивідуальні для кожної із понад 30 країн світу. В Україні це списки найпопулярніших публічних людей, а також рейтинги, які показують, що хочуть змінити користувачі Google, хто і що є для них найбільшою загадкою, а також які туристичні напрямки були найбільш популярними цього року.

Не зважаючи на багатий політичними подіями рік в рейтингу найпопулярніших публічних людей немає українських політиків. Українські користувачі надали перевагу гарним дівчатам і відомим музикантам – найпопулярнішими запитами в цьому рейтингу стали "Ранетки", Ані Лорак і Настя Каменських. Четверте місце займає прізвище-бренд "Кличко".

Рейтинг "Хочу змінити..." показав, що українські користувачі часто замислюються над своїм життям. Так виглядає трійка найбільш популярних пошукових запитів на цю тему: "хочу зрадити дружині", "хочу змінити життя", "хочу змінити себе".

У рейтингу питань "Що таке?" теми любові і щастя також займають верхні позиції, але все-таки українських користувачів більше цікавила комп`ютерна термінологія – "імхо", "спам", "торрент", "домен і "хостінг" домінують в цих запитах, що може свідчити про велику зацікавленість українців в нових технологіях і стрімкому освоєнні мережі Інтернет новими користувачами.

З туристичних напрямів українців більше цікавилися Крим і Карпати, а також традиційні місця відпочинку за кордоном – Туреччина і Єгипет, повідомляє internetua.com