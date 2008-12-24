В ЄВПАТОРІЇ СТАВСЯ ВИБУХ В П`ЯТИПОВЕРХОВОМУ БУДИНКУ (ФОТО)

В Євпаторії (Крим) в середу увечері пролунав вибух в п`ятиповерховому будинку №67 по вул. Некрасова.

В результаті вибуху, за словами очевидців, два під`їзди посередині удома «зрівнялися із землею».

«Два під`їзди завалилися до землі», - сказав фотокореспондент УНІАН в Криму, який працює на місці події.

Як передає кореспондент УНІАН, про причини вибуху на даний час нічого не відомо, про кількість жертв і постраждалих – також.

На місці трагедії працює велика кількість співробітників МНС і правоохоронних органів.

Євпаторійські МВС і МНС поки не дають коментарів.

Фото - форум Євпаторії та http://www.kurzal.com/