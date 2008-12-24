В ЄВПАТОРІЇ СТАВСЯ ВИБУХ В П`ЯТИПОВЕРХОВОМУ БУДИНКУ (ФОТО)
23:50, 24 грудня 2008Крым
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Два під`їзди «зрівнялися із землею»
В Євпаторії (Крим) в середу увечері пролунав вибух в п`ятиповерховому будинку №67 по вул. Некрасова.
В результаті вибуху, за словами очевидців, два під`їзди посередині удома «зрівнялися із землею».
«Два під`їзди завалилися до землі», - сказав фотокореспондент УНІАН в Криму, який працює на місці події.
Як передає кореспондент УНІАН, про причини вибуху на даний час нічого не відомо, про кількість жертв і постраждалих – також.
На місці трагедії працює велика кількість співробітників МНС і правоохоронних органів.
Євпаторійські МВС і МНС поки не дають коментарів.
Фото - форум Євпаторії та http://www.kurzal.com/
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