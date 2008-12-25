Уряд створив комісію з вивчення обставин вибуху в Євпаторії
На місце трагедії вилетів глава МНС
У зв’язку з вибухом житлового п’ятиповерхового будинку у Євпаторії (Крим) створено урядову комісію з вивчення обставин трагедії.
Комісію очолив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.
На місце трагедії вилетіла урядова комісія на чолі із заступником голови комісії - міністром з питань надзвичайних ситуацій Володимиром ШАНДРОЮ.
Обставини трагедії з’ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, в Євпаторії (Крим) увечері 24 грудня пролунав вибух в п`ятиповерховому будинку по вул. Некрасова. В результаті вибуху, за словами очевидців, два під`їзди посередині удома «зрівнялися із землею». Є загиблі і постраждалі. Про їх кількість на даний час нічого не відомо.
На місці вибуху працюють співробітники МНС і правоохоронних органів.